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«Работать как часы»: вопросы жизнеобеспечения Томска губернатор поручил взять на особый контроль

Координировать это направление будет заместитель главы региона Анатолий Рожков
Антонина ЛенскаяАнтонина Ленская
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На пороге очередной зимы областной центр продолжает жить обычной жизнью.

На пороге очередной зимы областной центр продолжает жить обычной жизнью.

Фото: из открытых источников

Губернатор региона Сергей Жвачкин поручил своим профильным заместителям оказывать всю необходимую помощь администрации Томска и городским службам.

– Мы должны сделать все, чтобы жизнеобеспечение Томска не было нарушено. Все службы должны работать как часы: снег должен убираться, мусор – вывозиться, бесперебойно ходить транспорт, томичи должны быть с электричеством, водой и теплом, – процитировала сегодня пресс-служба обладминистрации слова губернатора. – Поручаю всем заместителям во всем помогать городским коллегам. Сейчас это особенно важно.

Глава региона дал задание координировать эту работу заместителю губернатора по территориальному развитию Анатолию Рожкову. Вице-губернатор уже провел совещание с заместителями мэра, начальниками департаментов и главами районов областного центра.

Напомним, в настоящее время обязанности мэра Томска исполняет Михаил Ратнер. Действующий градоначальник Иван Кляйн был задержан 13 ноября правоохранительными органами и по решению суда помещен под стражу на два месяца.