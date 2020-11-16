«Томь» уступила «Чертаново» в матче на домашнем поле

«Томь» находится на предпоследнем месте в турнирной таблице. Фото: из открытых источников

В воскресенье, 15 ноября, томичи принимали московское «Чертаново»; игра проходила в рамках 22-го тура Олимп-Первенства России 2020-2021 на стадионе «Труд» в Томске. Матч имел принципиальное значение – оба соперника находятся в нижней части турнирной таблицы, сообщается на официальном сайте клуба «Томь».

Уточняется, что первый гол забили хозяева – на 20-й минуте отличился Иван Андреев. Но уже через 6 минут счет стал равным – забил Юрий Завезен из «Чертаново», а на 78-й минуте встречи гости вышли вперед благодаря голу Ильи Молтенинова. В итоге матч закончился со счетом 2:1 в пользу москвичей.

Отмечается, что вратарь «Томи» Денис Вавилин получил красную карточку. По медицинским причинам у томского клуба отсутствовали запасные голкиперы, поэтому в ворота встал полевой игрок Илья Зуев.

Таким образом, сейчас томский футбольный клуб находится на предпоследней строчке в турнирной таблице с 14-ю очками. Следующий матч «Томь» проведет на выезде 21 ноября с командой «Спартак-2» (Москва).