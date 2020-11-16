Исследование: в Томской области выросла доля «белых» зарплат

Доля жителей Томской области, получающих официальную зарплату, за два года выросла на 9%. Фото: из открытых источников

Полностью официальную зарплату получают больше половины населения Томской области – 54%. При этом среди россиян в целом этот показатель составляет 66%, сообщает пресс-служба сайта по поиску сотрудников и работы hh.ru.

– Выяснилось, что 54% жителей региона получают «белую» заработную плату, то есть, полностью официальную. Интересно, что два года назад доля таких респондентов была ниже – всего 45%, – говорится в сообщении.

Добавляется, что «серую» зарплату (частично – официально, частично – нет) получают 26% респондентов, в 2018 году этот показатель был на уровне 36%. А доля «черной» (полностью неофициальной, «в конверте») зарплаты в настоящее время составляет 16%, два года назад цифра была чуть больше – 19%.

Отмечается, что «белую» зарплату чаще получают работники сферы «Добыча сырья». Частично официальный заработок встречается в области «Туризм, гостиницы, рестораны», а полностью неофициальный – в сфере «Искусство, масс-медиа».

При этом по России средние показатели немного отличаются: «белую» зарплату получают 66%, «серую» – 21%, а «черную» – 9%.