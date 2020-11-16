Про такси: томский Роспотребнадзор проводит горячую линию по транспортным услугам

В Роспотребнадзоре расскажут, как пассажирам и водителям защитить свои права. Фото: из открытых источников

С 16 по 30 ноября Управление Роспотребнадзора по Томской области проводит телефонную горячую линию по вопросам защиты прав потребителей транспортных услуг, в том числе легковых такси и каршеринга (проката и аренды автомобилей).

Как уточнили в ведомстве, томичи могут обратиться за консультациями, которые касаются порядка организации различных видов перевозок пассажиров и багажа; требований к перевозчикам, фрахтовщикам и владельцам объектов транспортной инфраструктуры; условий предоставления транспортных средств для перевозок.

По телефону 8-800-350-41-56 на вопросы населения ответит замначальника отдела защиты прав потребителей Светлана Шушканова. Режим работы горячей линии: в рабочие дни с 9.00 до 17.30 (в пятницу с 9.00 до 16.00), обеденный перерыв с 13 до 14 часов.

Звонки от томичей и жителей области также будут принимать специалисты отдела защиты прав потребителей по тел. 8 (3822) 60-98-67, 8 (3822) 60-98-70. Дополнительно консультирование граждан организовано в консультационном центре для потребителей: Томск, ул. Елизаровых, 42, каб. 17, тел. (3822) 54-09-34.