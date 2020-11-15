Коронавирус унес жизни еще четырех жителей Томской области

Сегодня еще четыре томича скончались от коронавируса: все входили в группу риска по возрасту и заболеваниям. Фото: из открытых источников

Сегодня, 15 ноября, стало известно о смерти еще четырех жителей Томской области, заболевших COVID-19. Информация об этом появилась на сайте стопкоронавирус. рф. Общее число жертв пандемии в нашем регионе возросло до 140 человек.

– По результатам патологоанатомических заключений зарегистрирована смерть от коронавирусной инфекции четырех человек. Все входили в группу риска по возрасту и хроническим заболеваниям: болезни почек, гипертонии, один пациент также страдал ишемической болезнью сердца и онкологическим заболеванием. На фоне коронавирусной инфекции у каждого развилась двусторонняя полисегментарная пневмония, которая осложнялась дыхательной недостаточностью и респираторным дистресс-синдромом, – рассказали в оперштабе.

За весь период в Томской области установлены 15 421 случай заболевания COVID-19, выздоровевших 9 944, умерших 140.