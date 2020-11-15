Коронавирус в Томске: +210 новых случаев заражения

В Томской области выявили еще 210 новых случаев заболевания COVID-19. Фото: из открытых источников

Сегодня, 15 ноября, в Томской области выявлено 210 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Такая информация появилась на сайте стопкоронавирус.рф. Таким образом, сейчас в регионе 15 421 подтвержденный случай.

За последние сутки в стране выявлено 22 572 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 85 регионах, 352 пациента скончались, 14 456 выздоровели.

Всего с начала пандемии в России заболели 1 925 825 человек, 33 186 скончались, 1 439 985 выздоровели.