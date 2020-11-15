Томские фотожурналисты приглашаются к участию в международном конкурсе, посвященному борьбе с коронавирусом

Коронавирус стал профессиональным вызовом для фотографов. Фото: из открытых источников

Информационное агентство России ТАСС запустило новый международный конкурс для профессиональных фотожурналистов «News Photo Awards. Overcoming Covid». Проект посвящен преодолению пандемии коронавируса, сообщает пресс-служба ТАСС.

Участие может принять любой фотограф, работающий или сотрудничающий со СМИ, абсолютно бесплатно. Сбор заявок проходит до 1 декабря 2020 г., а результаты будут известны 11 марта 2021-го – в годовщину объявления пандемии Всемирной организацией здравоохранения.

Всего в конкурсе предусмотрены две номинации: «Одиночная фотография» и «Серия фотографий». Их победители получат по $3 000. Также лучшему снимку присудят «Гран-при» – его автор выиграет $10 000.

– Коронавирус стал вызовом для миллионов людей по всему миру. А для фотографов он стал профессиональным вызовом. Работая в «красных зонах» больниц и на улицах опустевших городов, фотокорреспонденты помогли сохранить самые яркие моменты борьбы людей из разных стран с пандемией, – приводятся в сообщении слова генерального директора ТАСС Сергея Михайлова.

Отмечается, что фотожурналисты из 40 стран мира уже прислали свои снимки. Подробнее об условиях участия можно прочитать на официальном сайте.