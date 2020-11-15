ФК «Томь» сегодня сыграет последний домашний матч в этом году

Следующий домашний матч ФК «Томь» проведет только в 2021-м году. Фото: из открытых источников

Сегодня, 15 ноября, «Томь» на своем поле встретится с «Чертаново». Матч начнется в 15.00 по томскому времени на стадионе «Труд». Это будет последняя игра регулярного первенства в нынешнем году, сообщается на официальном сайте футбольного клуба «Томь».

Отмечается, что матч пройдет в рамках 21-го тура Олимп – Первенства России среди команд клубов ФНЛ 2020-2021. В связи с ограничениями, связанными с пандемией коронавируса, количество билетов ограниченно. Попасть на стадион можно только в масках и перчатках, и при температуре тела ниже 37 градусов. Посадочные места распределены с соблюдением безопасной дистанции в 1,5 – 2 метра.

Сегодняшние соперники в турнирной таблице находятся рядом: москвичи на 20-м месте, а томичи на 21-м. Обе команды набрали по 14 очков.

На счету «Томи» числится три победы, 13 поражений и пять ничьх. Последний матч команда выиграла у красноярского «Енисея» со счетом 1:0. Московское «Чертаново» имеет четыре победы, 15 поражений и две ничьих.

Игру рассудят Евгений Кукуляк (Калуга), Дмитрий Семенов (Петрозаводск), Михаил Иванов (Кострома). Следующий домашний матч «Томи» состоится только в марте 2021 года.