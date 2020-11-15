Исследование: 37% жителей Томской области хотят получать зарплату в иностранной валюте

Меньше всего тех, кого устраивает зарплата в рублях, среди представителей искусства и медиасферы. Фото: из открытых источников

Служба исследований сайта для поиска работы и сотрудников hh.ru выяснила, в какой валюте россияне получают зарплату на текущий момент и в какой – хотели бы это делать.

Подавляющее большинство – 99% россиян, включая жителей Томской области, – получают заработную плату в рублях. Среди иностранных валют лидируют доллар (0,3%) и евро (0,2%). Нашлись и такие респонденты, кто на текущий момент получает зарплату в биткоинах.

На вопрос о том, хотели бы они получать зарплату в иностранной валюте, 40% россиян ответили положительно. Среди жителей Томской области доля таких респондентов чуть ниже – 37%.

– Интересно, что те, кто не хотел бы получать зарплату в валюте других стран, преобладают среди представителей рабочего персонала, бухгалтеров, рекрутеров и HR, административного персонала и медиков (в среднем – две трети из каждой профессиональной сферы). А меньше всего тех, кого устраивает зарплата в рублях, среди представителей искусства и медиасферы – всего 39%. Зарплату в долларах чаще хотели бы получать ИТ-специалисты и представители сферы «Добыча сырья» (по 33%), а также госслужащие (31%). Зарплатой в евро чаще интересуются респонденты из сферы «Закупки» (40%) и представители искусства и медиа (36%), – говорится в сообщении пресс-службы hh.ru Сибирь.