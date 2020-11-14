Томскому бизнесу: налоговые каникулы для пострадавших из-за пандемии отраслей продлены

Малому и среднему бизнесу по-прежнему требуется финансовая помощь государства. Фото: из открытых источников

Отсрочка по налогам, авансовым платежам и страховым взносам для малого и среднего бизнеса, пострадавшего из-за пандемии коронавируса, а также для индивидуальных предпринимателей будет действовать до конца 2020 года.

Налоговые каникулы для бизнеса продлеваются по поручению главы государства, сообщается на сайте Правительства России. Постановление об этом премьер-министр Михаил Мишустин подписал 7 ноября.

На заседании кабинета министров 12 ноября Мишустин уточнил, что налоговые каникулы в стране будут продлены, в том числе, для туристического и гостиничного бизнеса, предпринимателей, занимающихся организацией конференций и выставок, работающих в сфере культуры и спорта, а также для представителей развлекательной индустрии и отрасли общественного питания.

– Весной малые и средние предприятия, а также ИП из наиболее пострадавших отраслей на полгода получили отсрочку по налогам и страховым взносам, – отметил премьер. – Ситуация по-прежнему сложная. Малому и среднему бизнесу, чтобы снизить издержки и восстановиться, требуется дополнительная помощь государства.

Добавим, решение продлить налоговые каникулы поддержал уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов. Однако это не устранит все проблемы бизнеса, считает он.

– Если бы мы немного промедлили, то лишились бы большого количества предприятий или сделали бы их неплательщиками налогов, а это может привести к очень серьезной уголовной ответственности, – заявил «Известиям» омбудсмен. – Но три месяца – это не решение вопроса. Мы уже просили правительство и продолжаем продвигать идею аннулировать налоги малого и среднего бизнеса за 2020 год… Можно предположить, что такая мера потребует около 300 млрд рублей средств консолидированного бюджета.