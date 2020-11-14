Коронавирус в Томске: + 213 новых случаев заражения

Заболеваемость коронавирусом в Томской области остается выше 200 случаев в сутки Фото: из открытых источников

Сегодня, 14 ноября, в Томской области выявлено 213 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Такая информация появилась на сайте стопкоронавирус.рф. Таким образом, сейчас в регионе 15 211 подтвержденных случаев.

За последние сутки в стране выявлено 22 702 заболевших новой коронавирусной инфекцией, 391 пациент скончался, 18 626 выздоровели.

Всего с начала пандемии в России заболели 1 903 253 человека, 32 834 скончались, 1 423 529 выздоровели.