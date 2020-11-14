«Физика» – одна из главных причин провального сезона «Томи»

Новый тренер «Томи» – Александр Кержаков, попытается исправить недочеты предыдущего тренерского штаба. Фото: из открытых источников

Футбольный клуб «Томь» оказался на дне турнирной таблицы Футбольной Национальной Лиги в сезоне 2020/21, и вероятность очередного понижения в классе крайне высока.

Слабая функциональная готовность и низкий уровень исполнительского мастерства – вот основные причины неудачи «Томи» в текущем сезоне. Остановимся на первой из них чуть подробнее.

По многим матчам «Томи» в ФНЛ было заметно, что игрокам команды не хватает «физики». Известный эксперт Вадим Лукомский в интервью BetonMobile говоря об эффективности использования своих физических возможностей на поле, приводил в пример сборную Греции, выигравшую Евро-2004, и владевшую подчас мячом по 50% с лишним игрового времени. «Томь» в этом плане – антипод греческой сборной. Команда может первую половину встречи отыграть на высочайшем уровне физических показателей, а уже во второй 45-минутке «выдохнуться» и развалиться под давлением оппонента. Это явная недоработка предыдущего тренерского штаба перед стартом нового сезона.

Молодой новый тренер – Александр Кержаков, постарается исправить этот недочет предшественников, но вероятно, доля этого ему понадобится качественная работа уже на зимних сборах. Сможет ли «Томь» дожить до этого периода, сохранив шансы на выживание в ФНЛ? Большой вопрос.