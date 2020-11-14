В Томске горе-мать бросила новорожденного в роддоме и обокрала соседку по палате на 6 тысяч рублей

Мать-кукушка села на 3 года за 6 тысяч украденных рублей Фото: из открытых источников

Октябрьский районный суд г. Томска признал ранее судимую 31-летнюю жительницу областного центра виновной в совершении преступления, предусмотренного п.«в» ч.2 ст.158 УК РФ (кража), сообщает сайт прокуратуры региона.

Установлено, что в июне 2020 года подсудимая, находясь в родильном доме после рождения ребенка, похитила у соседки по палате деньги в размере 6 тыс. рублей. После этого она сбежала из медицинского учреждения, оставив там своего новорожденного ребенка, находившегося в реанимации.

В судебном заседании подсудимая вину в содеянном признала в полном объеме.

С учетом наличия у виновной двух судимостей за хищения государственный обвинитель счел невозможным ее исправление в условиях, не связанных с изоляцией от общества.

Согласившись с позицией государственного обвинителя, суд по совокупности приговоров приговорил подсудимую к 3 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Ребенок осужденной постановлением суда передан органам опеки и попечительства.

Судебные акты в законную силу не вступили.