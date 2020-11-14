Следствие будет ходатайствовать об аресте ранее задержанного мэра Томска на два месяца

Многие бывшие и настоящие коллеги все еще считают Кляйна «достойным доверия». Фото: из открытых источников

Кировский районный суд в субботу, 14 ноября, рассмотрит ходатайство следствия об избрании меры пресечения мэру Томска Ивану Кляйну, который задержан по подозрению в превышении должностных полномочий.

По информации представителя Следственного комитета СК РФ по Томской области, в субботу утром в суд будет направлено ходатайство об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу на два месяца с момента задержания.

Ранее сообщалось, что Кляйн был задержан сотрудниками правоохранительных органов утром в пятницу, 13 ноября, на своем рабочем месте. Задержание произвела замруководителя первого отдела по расследованию особо важных дел регионального СК РФ майор Филипповская.

Градоначальника подозревают в превышении должностных полномочий, совершенном главой органа местного самоуправления. (ч. 2 ст. 286 УК РФ). Наказание по этой статье предусматривает лишение свободы на срок до семи лет. Уголовное дело возбуждено Следственным комитетом на основании материалов Управления ФСБ по Томской области.

По информации СК РФ, обвинения связаны с ОАО «Томское пиво», в котором Иван Кляйн является основным акционером, а его супруга – генеральным директором. В пятницу оперативники провели обыски в городской администрации, по месту жительства мэра и в служебных помещениях компании. Также следователи допросили ряд свидетелей.

В тот же день, 13 ноября, Томская ассоциация пищевиков распространила ходатайство об избрании личного поручительства за Кляйна (который является одним из основателей и экс-президентом ТАП).

– Мы гарантируем и всячески утверждаем, что Кляйн Иван Григорьевич… будет всегда в назначенный срок являться в следственные и судебные органы, а также ручаемся, что он не будет каким-либо образом препятствовать производству по уголовному делу, – в частности, говорится в обращении. – Считаем, что Кляйн И. Г. заслуживает доверия, он ранее не судим, он имеет семью, место жительства и прочные социальные связи, является мэром города, облечен доверием граждан... Убеждены, что Кляйн И. Г. и его защита будут действовать исключительно в правовом поле. В случае если просьба о личном поручительстве не будет удовлетворена, просим избрать Кляйну И. Г. любую меру пресечения, не связанную с ограничением свободы.