В городе Асине Томской области построят 16 газовых котельных в рамках модернизации теплоснабжения

Перевод всей системы теплоснабжения города Асино на газовое топливо - амбициозная, но выполнимая задача Фото: из открытых источников

Заместитель губернатора Томской области по строительству и инфраструктуре Евгений Паршуто проверил ход работ по переводу системы теплоснабжения города Асино с угольного топлива на газ, сообщает портал администрации региона.

Напомним, в Асине с этого года реализуется масштабный инфраструктурный проект по модернизации котельных, на который за счет федерального и областного бюджетов, а также за счет средств концессионера ООО «ТеплоИнвест» будет направлено более миллиарда рублей.

До конца 2022 года в Асине планируется построить 16 новых газовых котельных вместо устаревших угольных и реконструировать еще одну котельную. Общая мощность запланированных к модернизации объектов инфраструктуры – 72,61 МВт.

На сегодняшний день концессионер выполнил проекты для строительства девяти котельных. На пяти объектах уже начались строительные работы – это котельные «Дружба», «Гагарина», «Нефтебаза», «Лесозавод», «Центральная».

К марту компания «ТеплоИнвест» разработает проектно-сметную документацию на строительство оставшихся котельных и реконструкцию одной котельной.

– Работы по асиновской концессии идут с опережением графика. Однако это не повод расслабляться: пандемия ежедневно вносит коррективы, и мы должны быть готовы выполнять все этапы программы вне зависимости от внешних обстоятельств, – подчеркнул вице-губернатор.

Евгений Паршуто поручил областному департаменту ЖКХ и госжилнадзора рассчитать, сколько средств потребуется на модернизацию теплосетей города Асино, чтобы в перспективе внести эту строку расходов в трехлетний бюджет региона. Всего в городе требуется обновить около 4 км теплосетей.

– Также муниципалитету необходимо рассмотреть варианты использования земельных участков, высвобождаемых от старых объектов инфраструктуры, – сказал заместитель губернатора.