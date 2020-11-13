В Томской области мобильные бригады соцработников посетили на дому свыше 6 тысяч пенсионеров

Социальные работники в условиях пандемии наращивают свою работу на дому у подопечных Фото: из открытых источников

В Томской области 6 300 жителей старше 65 лет воспользовались услугами 23 мобильных бригад социальных работников, сообщает портал администрации региона.

Как сообщила начальник областного департамента социальной защиты населения Марина Киняйкина, с апреля по октябрь 2020 года помощь по доставке продуктов и предметов первой необходимости оказана 4 093 одиноким пенсионерам и инвалидам, получающим социальную помощь на дому.

Также мобильные бригады доставляли медиков для вакцинации от гриппа людей старше 65 лет. Соцбригады обеспечили 364 выезда в Томске, а также в Каргасокском, Чаинском, Первомайском и Кривошеинском районах, где привито в общей сложности 1 720 человек.

Мобильные бригады работают на 23 автомобилях, закупленных в 2019 году в рамках программы «Старшее поколение» национального проекта «Демография».