Томский Политех стал инициатором создания консорциума по развитию водородных технологий

Политех Томска - инициатор развития водородной энергетики в РФ Фото: из открытых источников

Шесть ведущих образовательных и научных организаций России, обладающих лидирующими компетенциями в области водородной энергетики, подписали соглашение о создании консорциума по развитию водородных технологий. Он получил название «Технологическая водородная долина». Участники будут вести совместные исследования и разрабатывать технологии для получения газ а, его транспортировки, безопасного хранения и использования в энергетике.

Инициатором создания консорциума выступил Томский политехнический университет, сообщает сайт вуза. В него также вошли Институт катализа СО РАН, Институт проблем химической физики РАН, Институт нефтехимического синтеза РАН, Самарский государственный технический университет и Сахалинский государственный университет.

– Глобальный рынок энергии меняется, человечеству нужны новые эффективные, более экологичные источники энергии в качестве не замены, но альтернативы традиционным углеводородам. И водород совершенно точно займет свою нишу в энергетике будущего. По оценкам международного Водородного совета, к 2050 году на водород будет приходиться 18 % от общего мирового спроса на энергию. Чтобы Россия на этом энергетическом рынке будущего была лидирующим игроком, научное сообщество должно объединить свои знания и усилия для преумножения задела в области водородных технологий. В одиночку с такими задачами не справиться. Для этого и был создан «водородный консорциум». Важно, что в него вошли и университеты, и институты РАН, при этом все участники – это организации с серьезнейшим багажом компетенций в области водорода, – говорит врио ректора Томского политехнического университета Андрей Яковлев.

Участники консорциума будут вести совместные разработки технологий по всей «водородной цепочке»: от технологий его получения до использования. Консорциум планирует тесное сотрудничество с крупнейшими компаниями РФ, заинтересованными в развитии водородной энергетики. В ближайшее время участники разработают «дорожную карту» для дальнейшей работы. Первым совместным научным мероприятием станет конференция, ее проведение намечено на декабрь 2020 года.

Консорциум – структура открытая, в дальнейшем к нему присоединятся другие вузы и академические институты. Индустриальные партнеры войдут в наблюдательный совет консорциума для обеспечения трансфера технологий.