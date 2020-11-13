В Томской области специалисты и общественность обсудили перечень объектов дорожного нацпроекта на 2021 год

В Томской области в следующем году по нацпроекту отремонтируют свыше 200 км дорог Фото: из открытых источников

Томская область провела общественное обсуждение итогов и планов национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», сообщает портал администрации региона.

В дистанционном формате в обсуждении участвовали представители департамента транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области, Томскавтодора, администраций Томска и ЗАТО Северск, управления ГИБДД России по Томской области, общественности и СМИ.

Специалисты областного департамента транспорта, дорожной деятельности и связи и представители заказчиков представили итоги национального проекта в 2020 году, планы на 2021-й, а также ответили на вопросы жителей региона.

Участники общественных обсуждений утвердили предлагаемый перечень объектов.

В 2021 году по национальному дорожному проекту регион планирует отремонтировать почти 222 км. В перечне – 30 объектов улично-дорожной сети Томской агломерации и за ее пределами. При формировании списка приоритет отдан центральным транспортным магистралям, в том числе ведущим к социально значимым объектам и используемым для движения общественного и транзитного транспорта. Кроме того, в перечень вошли объекты, которые жители Томской области отметили на интерактивной карте проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог».

На региональной сети в 2021 году планируется отремонтировать 18 объектов общей протяженностью более 209 км. Это участки автодорог Томск – Каргала – Колпашево, Каргала – Бакчар, Больше-Дорохово – Тегульдет, Мельниково – Кожевниково – Изовка, Река Обь – Мельниково, Первомайское – Белый Яр, Бакчар – Подгорное – Коломино, Томск – Аникино – Ярское, Томск – Предтеченск и Томск – Мариинск.

В списке объектов областного центра – участки улиц Яковлева, Красноармейской, Нахимова, Бела Куна, Ломоносова, Социалистической и проспекта Ленина.

ЗАТО Северск приведет к нормативу улицы Калинина, Транспортную, Советскую, Восточную и проспект Коммунистический.

– Одним из важных направлений национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» является вовлечение в его реализацию общественности. По решению губернатора Сергея Жвачкина общественники участвуют в проекте на всех его этапах – от выбора и утверждения объектов до приемки выполненных работ. Участие наших неравнодушных жителей очень важно, оно помогает успешно решать задачи главного дорожного проекта страны, – отметил заместитель губернатора Томской области по промышленной политике Игорь Шатурный.