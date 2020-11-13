Вместе против COVID: томскому здравоохранению помогают 2 800 сотрудников и студентов СибГМУ

На базе профильного томского вуза создан медицинский кадровый резерв. Фото: из открытых источников

На сегодняшний день почти 2 800 студентов, ординаторов, аспирантов, сотрудников Сибирского государственного медуниверситета работают в медицинских организациях Томской области, в Центре удаленного мониторинга для пациентов с COVID-19, участвуют в деятельности волонтерского движения.

Кроме того, на базе СибГМУ создан медицинский кадровый резерв, который насчитывает 384 человека, сообщил и. о. ректора вуза Евгений Куликов. «Университет выступил с инициативой формирования кадрового резерва с целью оперативного подбора сотрудников на вакантные должности в медучреждения области. В первые сутки откликнулись сразу 156 человек. Сейчас количество трудоустроенных превысило 300 специалистов. Для того чтобы студенты могли работать на должностях среднего медперсонала, экзамены по этой специальности идут практически в ежедневном режиме», – отметил руководитель.

По его словам, обучающиеся трудоустраиваются в медорганизации официально и получают все положенные стимулирующие выплаты и льготы.

– Студенты и ординаторы СибГМУ с самого начала пандемии работают в системе здравоохранения параллельно с основной учебой. Они помогают врачам в поликлиниках и стационарах, работают в Центре удаленного мониторинга COVID-19 (штат операторов расширен до 100), доставляют продукты на дом пожилым людям, отвечают на звонки на горячей линии в Центре медицинской и фармацевтической информации, обрабатывают данные в Центре медицины катастроф, – добавил Е. Куликов. – С каждым днем желающих оказывать помощь практическому здравоохранению становится все больше, в этом проявляется третья миссия университета, ведь сейчас как никогда важно откликнуться на общественный запрос.