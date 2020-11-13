«Гражданская инициатива»: завтра будут названы томичи – победители регионального этапа национальной премии

Кудрин: «Мы хотим отметить тех людей, которые сами решают проблемы в своем дворе, районе, городе». Фото: из открытых источников

В Томской области завершен региональный этап ежегодной национальной премии «Гражданская инициатива», сообщает пресс-служба обладминистрации. Она проводится для выявления и поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций, чья работа востребована в наиболее значимых жизненных сферах.

Премия «Гражданская инициатива» учреждена в 2013 году членом Комитета гражданских инициатив, председателем Счетной палаты РФ Алексеем Кудриным.

На региональном этапе в Томской области за звание лучших боролись 117 проектов в таких номинациях как «Воздух свободы», «Духовное наследие», «За гражданскую инициативу во время пандемии», «Здоровье нации», «Зеленая планета», «Наш общий дом – Россия», «Память», «Раздвинь границы возможностей», «Ростки новой власти», «Семья будущего», «Сохрани жизнь» и «Чужого горя не бывает».

– Мы, сибиряки, – неравнодушный народ, – прокомментировал представленные на конкурс проекты губернатор Томской области Сергей Жвачкин. – У нас всегда много идей и тех, кто с огнем в глазах воплощает эти идеи в жизнь. Много тех, кто помогает, поддерживает и созидает не в силу долга, а по велению сердца. Знаю, что экспертам нелегко было выбрать лучшие, потому что у нас в регионе очень много людей и объединений, которые делают добрые дела.

Автор и председатель Большого жюри национальной премии «Гражданская инициатива» А. Кудрин напомнил, что с Томской областью тесно связана история его семьи. Его дед сражался на фронте в рядах сформированной в Томске 19-й Гвардейской дивизии, здесь Алексей Леонидович часто бывал в детстве.

– Мы хотим отметить тех людей, которые, не дожидаясь указаний сверху, сами решают те проблемы, которые вокруг нас, – подчеркнул Алексей Кудрин. – Они решают проблемы в своем дворе, в своем районе, городе. Проявляют инициативу, как правило, наперекор обстоятельствам. И не ждут наград. Но именно на таких людях строится наша жизнь и наши успехи.

Региональный этап нацпремии «Гражданская инициатива» в связи с ограничительными мерами в 2020 году проходит в онлайн-формате. Подведение итогов состоится в субботу, 14 ноября, в 18 часов (время томское) на сайте премии.