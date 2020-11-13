Томская область получит 30 млн рублей на создание трех модельных библиотек в 2021 году

Три современные библиотеки создадут в Томской области в следующем году. Фото: из открытых источников

Министерство культуры РФ дополнительно распределило из федерального бюджета между регионами 410 млн рублей в рамках национального проекта «Культура». Томская область получит 30 млн на создание модельных библиотек, сообщает пресс-служба региона.

Конкурсный отбор на получение грантов из федерального бюджета в 2021 году проходил среди 82 регионов России.

– Это будут совершенно новые и современные по формату библиотеки, полностью отвечающие стандартам удобства и комфорта для читателей: со скоростным интернетом и доступом к электронным ресурсам, в том числе к Национальной электронной библиотеке, – говорится в сообщении.

Кроме того, будут созданы дискуссионные клубы, консультационные пункты и лектории для читателей разных возрастов. Проекты будут реализованы в центральных районных библиотеках сел Каргасок, Первомайское и Бакчар.

Напомним, что создание модельных муниципальных библиотек осуществляется в рамках федерального проекта «Культурная среда» нацпроекта «Культура».