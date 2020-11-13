Коронавирус унес жизни еще двух жителей Томской области

В Томской области от коронавируса за минувшие сутки скончались два человека. Фото: из открытых источников

Сегодня, 13 ноября, стало известно о смерти еще двух жителей Томской области, заболевших COVID-19. Информация об этом появилась в четверг на сайте стопкоронавирус. рф. Общее число жертв пандемии в нашем регионе возросло до 136 человек.

– По результатам патологоанатомических заключений зарегистрирована смерть от коронавирусной инфекции двух человек. Оба входили в группу риска по хроническим заболеваниям – гипертоническая болезнь, один – в группу риска по возрасту. В результате тяжелого течения двусторонней полисегментарной пневмонии, вызванной коронавирусной инфекцией, у пациентов развилась дыхательная и полиорганная недостаточность, респираторный дистресс-синдром, инфекционно-токсический шок, – рассказали в оперштабе.

За весь период в Томской области установлены 14 998 случаев заболевания COVID-19, выздоровевших 9 611, умерших 136.