Коронавирус в Томске: +221 новый случай заражения

В Томской области выявлено еще 221 случай заболевания новой коронавирусной инфекцией. Фото: из открытых источников

Сегодня, 13 ноября, в Томской области выявлен 221 новый случай заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Такая информация появилась на сайте стопкоронавирус.рф. Таким образом, сейчас в регионе 14 998 подтвержденных случаев.

За последние сутки в стране выявлено 21 983 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 85 регионах, из них 5 494 (25%) – активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни; 411 пациентов скончались, 18 735 выздоровели.

Всего с начала пандемии в России заболели 1 880 551 человек, 32 443 скончались, 1 406 903 выздоровели.