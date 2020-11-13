Томский губернатор: «Власть не имеет права вмешиваться в работу правоохранительных органов»

В отношении томского градоначальника возбуждено уголовное дело. Фото: из открытых источников

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин был своевременно проинформирован о задержании мэра Томска Ивана Кляйна сегодня утром, 13 ноября, и рассчитывает на профессиональную работу правоохранительных органов. Об этом в официальном пресс-релизе сообщает областная администрация.

– Власть не имеет права и не будет вмешиваться в работу правоохранительных органов, – подчеркнул глава региона. – Уверен, она будет профессиональной, открытой и объективной.

Напомним, мэр Томска Иван Кляйн задержан сегодня утром на рабочем месте. Следственные органы Следственного комитета РФ по Томской области на основании материалов регионального УФСБ возбудили в отношении него уголовное дело по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 статьи 286 Уголовного кодекса РФ (превышение должностных полномочий, совершенное главой органа местного самоуправления).