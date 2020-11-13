Водитель снегохода врезался в "Газель" в Томской области

В Каргасовском районе водитель снегохода врезался в "Газель". Фото: из открытых источников

Вечером, 12 ноября, в поселке Нефтяников Каргасокского района Томской области снегоход "Буран" столкнулся с автомобилем ГАЗ 270500, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Уточняется, что авария произошла в десять часов вечера на улице Светлой,6. По предварительным данным, 36-летний водитель снегохода наехал на автомобиль, который стоял на правой обочине.

УМВД сообщает, что в результате ДТП водитель "Бурана" и 34-летний пассажир доставлены в медицинские учреждения.