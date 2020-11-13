Следственный комитет: мэр Томска подозревается в предоставлении недостоверной информации

По предварительным данным, мэр Томска подозревается в предоставлении недостоверных сведений. Фото: Из открытых источников

- По предварительным данным, подозреваемый в 2016 году, действуя в интересах ОАО "Томское пиво", основным акционером которого он является, дал незаконное указание начальнику департамента градостроительства и архитектуры внести в геоинформационную систему "ГеоКад" недостоверные сведения о наличии 300 метровой санитарно-защитной зоны в отношении земельного участка ОАО "Томское пиво, - сообщила пресс-служба СУ СК по Томской области. - На этом основании мэрией был вынесено постановление об отказе в удовлетворении заявления предпринимателя об изменении территориальной зоны.

В январе 2017 года Кляйн подписал постановление о внесении изменений в Генплан и в городские Правила землепользования и застройки в отношении территории в районе указанного земельного участка, согласно которому заявление предпринимателя было отклонено. В результате этого предпринимателю был "причинен существенный вред, выразившийся в невозможности использования им земельного участка" для строительства жилых многоэтажек.

- В настоящее время проводятся обыски по месту жительства подозреваемого (мэра Ивана Кляйна), в администрации Томска, служебных помещениях ОАО "Томское пиво", допрашиваются свидетели. Подозреваемый задержан, с ним выполняются следственные действия. Расследование уголовного дела продолжается, – уточнили в ведомстве.