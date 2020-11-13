«Чтобы все были здоровы»: за два месяца более 338 тысяч жителей Томской области поставили прививки от гриппа

В Томской области прививку от гриппа поставили 338,5 тысячи человек за два месяца. Фото: из открытых источников

За два месяца прививку от гриппа в Томской области поставили 338,5 тысячи человек, из которых 251,7 тысячи взрослых и 86,8 тысячи детей, - сообщает в пятницу пресс-служба обладминистрации.

Уточняется, что кампании иммунизации населения ставят вакцины отечественными препаратами «Совигрипп» и «Флю-М». Заключительная партия детской и взрослой вакцины от гриппа поступит через неделю.

Привиться бесплатно могут все жители Томской области в поликлинике по месту прикрепления.

Дополнительные прививочные пункты, где поставить прививки могут все желающие, независимо от места прикрепления, работают в двух медучреждениях Томска:

в поликлинике №8 с 10.30 до 20 часов с понедельника по пятницу и с 10 до 18 часов в субботу; и в поликлинике №10 с 8 до 19 часов с понедельника по пятницу.

«Горячая линия» облздрава по вопросам вакцинации и профилактики гриппа продолжает работать по телефонам: 8 (3822) 516-616 для томичей и 8-800-350-8850 для жителей Томской области.