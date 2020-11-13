Госжилнадзор отстранил от деятельности директоров двух управляющих компаний в Томске

Госжилнадзор отстранил от предпринимательской деятельности директором двух УК "Комфорт" Северска и "Стройсоюз" Томска Фото: из открытых источников

Госжилнадзор дисквалифицировал и на три года лишил права заниматься предпринимательской деятельностью по управлению многоквартирными домами директоров двух УК в Томской области: «Комфорт» Северска и «Стройсоюз» Томска, - сообщила в пятницу пресс-служба региона.

Уточняется, что две управляющие компании дисквалифицированы, после аннулирования лицензий Госжилнадзором, что было сделано не без оснований.

Ранее сообщалось, что антилидер Томска по качеству работы и количеству жалоб – УК «Стройсоюз». Управляющая компания ранее обслуживала многоэтажный дом на проспекте Ленина 202. С крыши здания весной прошлого года упала глыба льда, под которой погибла женщина, а пятилетняя девочка получила многочисленные травмы.

Также сообщается, что УК «Комфорт» в Северске стала хуже работать в 2019 году, о чем свидетельствовали многочисленные жалобы горожан в Госжилнадзор. Перед аннулированием лицензии из-под управления компании было изъято 63 многоквартирника. Директором компании числился гражданин иностранного государства, не имеющий квалификационного аттестата, а среди соучредителей — компания, зарегистрированная в Англии.

«Госжилнадзор обязан предпринимать все законные и доступные меры по защите прав граждан в жилищно-коммунальной сфере, особенно в тех ситуациях, когда массовые недовольства собственников жилья справедливы и обоснованы», — подытожил Чингис Цыренжапов, заместитель начальника департамента ЖКХ и госжилнадзора Томской области.