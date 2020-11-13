Мэра Томска Ивана Кляйна вывели из здания администрации в наручниках

Градоначальник возглавляет администрацию Томска с 2013 года. Фото: из открытых источников

Сегодня утром, 13 ноября, томский мэр задержан правоохранительными органами. Как рассказали редакции «КП-Томск» очевидцы, уже всколыхнувшего город, Ивана Кляйна прямо с селекторного совещания вывели в наручниках.

По имеющейся информации, сейчас на месте работают сотрудники региональных управлений ФСБ и Следственного комитета; в составе опергруппы – более 10 человек. Впрочем, пока информацию официально они не комментируют.

По словам пресс-секретаря Следственного управления СК РФ по Томской области, сейчас согласовывается информация пресс-релиза, который будет опубликован. В комитете по информационной политике городской администрации (пресс-служба) на звонки журналистов «КП в Томске» не отвечают.

По одной из версий, о которой стало известно «КП», задержание мэра Кляйна связывают с деятельностью компании «Томское пиво», которая принадлежит семье градоначальника. Также в качестве версий называют земельные отношения муниципалитета и городское благоустройство, на которое шли федеральные деньги. Оба предположения не подтверждены.

Напомним, в июле 2020 года силовиками был задержан заместитель мэра Томска по вопросам безопасности и общим вопросам Евгений Суриков. Его обвиняют в получении взятки в крупном размере. Суд заключил Сурикова под стражу на два месяца; с поста вице-мэра он уволился.