Власти: новое томское кладбище в дер. Воронино могут ввести в эксплуатацию досрочн

Срок службы строящегося городского кладбища в Воронине рассчитан на 11 лет. Фото: из открытых источников

Подрядчик администрации Томска до конца 2020 года должен завершить строительство первого этапа кладбища в дер. Воронино, рассчитанного на 64,5 тыс. мест захоронения. Стоимость контракта составляет порядка 251 млн рублей, сообщает пресс-служба мэрии.

Проект реализуется в рамках программы «Обеспечение экологической безопасности», рассчитанной на 2015-2025 годы. Расчетный срок службы строящегося кладбища – 11 лет.

В контракт с компанией-подрядчиком «СМП-95» включено обустройство автомобильной парковки, проездов и тротуаров общей площадью свыше 50 тыс. кв. метров, водопровода, наружного освещения, а также строительство административно-бытового здания и общественного туалета.

Контроль над ходом работ ведут сотрудники городского департамента капитального строительства; строительный контроль осуществляют специалисты компании «КузбассИнвестСтрой». После того как в Воронине будут завершены строительно-монтажные работы, объект проверит Главная инспекция Госстройнадзора по Томской области. Итоговая проверка назначена на май 2021 года.

– В настоящее время сотрудники профильного департамента администрации Томска рассматривают возможность досрочного ввода объекта в эксплуатацию. В связи с этим работа строительных бригад скорректирована, – добавляется в сообщении.