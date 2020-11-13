«Путь памяти»: томские писатели приглашают молодежь к участию в конкурсе

В конкурсе "Путь памяти" могут принять участие молодые талантливые томичи в возрасте 13 - 18 лет. Фото: Из открытых источников

В рамках проекта томских писателей «Путь памяти», получившего поддержку Фонда президентских грантов, объявлен одноименный молодежный творческий конкурс, сообщили его организаторы.

Работы по теме «Подвиг народа-победителя в Великой Отечественной войне» представляются в номинациях: «Фотоколлаж», «Выразительное чтение произведений томских авторов», «Рисунок», «Анимация», «Видеофильм», «Театральная постановка», «Художественное эссе», а также стихи и проза собственного сочинения.

Участниками конкурса могут стать ребята в возрасте от 13 до 18 лет.

Заявки и конкурсные работы можно отправлять до 25 апреля 2021 года на электронную почту a.i.panov.1956@mail.ru Нужно указать ФИО, возраст, место учебы или работы, а также контактные данные участника.

Демонстрация лучших произведений и награждение победителей состоится 7 мая 2021 года в Томской областной библиотеке им. А.С. Пушкина на творческой встрече участников с литераторами.

Помимо конкурса, в рамках проекта «Путь памяти» также состоится цикл творческих встреч с любителями литературы, ветеранами, школьниками и студентами колледжей.