В Томске ищут операторов на «горячую линию» облздрава

Операторы на "горячую линию" нужны облздраву на период пандемии. Фото: Из открытых источников

Региональный Центр медицинской и фармацевтической информации приглашает медработников на пенсии и студентов медицинских вузов и ссузов для работы на «горячей линии» департамента здравоохранения Томской области, сообщается в социальных сетях.

Увеличение количества операторов предусмотрено на период пандемии коронавируса. Условия труда: график скользящий (смены утром и вечером, возможны ночные смены), оплата почасовая, трудоустройство по договору ГПХ (гражданско-правового характера).

Вопросы можно отправлять на почту inform@mail.tomsknet.ru. Телефон для записи на собеседование 8-913-815-27-20.

Напомним, что в Томске действует единая «горячая линия» департамента здравоохранения 516-616 (8-800-350-88-50). Кроме того, в октябре заработала телефонная линия центра медицинского мониторинга для пациентов с коронавирусной инфекцией и пневмонией (ее номер 77-72-00). За первые две недели операторы приняли свыше 15 тысяч обращений томичей.