«Антихрупкость 2021»: Райффайзенбанк изучил опыт предпринимателей из разных отраслей

Уход в онлайн во всех бизнес-процессах стал универсальным ответом на новые вызовы. Фото предоставлено службой по связям с общественностью Райффайзенбанка.

Весна 2020 года стала самым сложным периодом для малого и микробизнеса за последние 12 лет, показало исследование Райффайзенбанка «Антихрупкость 2021: как строить бизнес, когда все рушится».

Труднее всего пришлось таким отраслям как туризм, общепит и развлечения, менее сильно пострадали оптовая и розничная торговля, а меньше всего изменения в экономике коснулись сферы ИТ. При этом для предприятий в сфере медицины ни один из кризисов – включая 2008 год и 2014-2015 гг. – не был разрушительным.

По мнению экспертов, уход в онлайн во всех бизнес-процессах стал универсальным ответом на новые вызовы. Те, кто не мог перевести в цифровой формат производство, начинали работать онлайн с банком и контрагентами. Это помогало экономить и выигрывать время на решение других задач.

Быстрее всего в цифровые каналы в работе с клиентами и партнерами уходили консалтинг, спорт, рестораны и туристические компании. Однако ресторанный бизнес не может полностью перейти в онлайн: физическое производство, вопрос поставок и доставки заказов клиентам требуют непосредственного участия людей. «Чтобы быть доступными для клиента во время локдауна, недостаточно просто отвезти заказ – работа с командой, прямой диалог с клиентами и ощущение сопричастности стали добавленной стоимостью, которую создавал малый бизнес весной 2020 года в Москве», – в частности, говорится в сообщении.

Процессы, которые не коснулись клиентов, тоже требовалось перевести в онлайн. Чаще всего это были такие задачи как бухгалтерский учет и уплата налогов и других взносов в бюджет. Также активно переводили в онлайн систему получения заказов от клиентов и маршрутизацию. Каждый третий владелец бизнеса смог сэкономить благодаря использованию цифровых решений, показало исследование Райффайзенбанка «Антихрупкость 2021».

– Бухучет и сопутствующая документация – объемные задачи, которые отнимают до 10 часов каждую неделю. А время – это важный ресурс, особенно в кризисной ситуации. Микробизнес зачастую не берет бухгалтера в штат, но даже при его наличии есть риск пропустить платеж, неправильно составить отчет, перепутать дату и в итоге получить штраф и пени. Кроме того, весной 2020 года вопрос физической безопасности был центральным – лишний раз идти в налоговую или банк хотелось не всем. Это привело к тому, что предприниматели стали активнее использовать цифровые каналы работы с банками, – отметил Денис Скоков, руководитель управления по работе с малым бизнесом Райффайзенбанка. – Мы увидели рост популярности мобильного банка, онлайн-бухгалтерии и дистанционного заказа документов. Это все простые способы быстро наладить работу своего бизнеса и при этом уделять минимум времени рутине.

Сильнее всего сократить издержки благодаря цифровым решениям смогли компании из таких секторов, как образование, медицина, ИТ и туризм. «Перевод на аутсорсинг всего, что не является основной компетенцией бизнеса – необходимое условие, а удаленная работа распределенных команд – новый тренд, который помогает быть эффективным, нанимать лучших в разных регионах», – считает Виталий Полехин, президент международной организации инвесторов INVESTORO.

Начиная с весны, предприниматели стали активнее использовать цифровые каналы работы с банками. Фото предоставлено службой по связям с общественностью Райффайзенбанка.

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