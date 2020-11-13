Безопасными дорогами: в Томске ставят ограждения у школ и детсадов

При таком ограждении безопасность маленьких и больших пешеходов несомненна. Фото В. Доронина.

- Обеспечивая безопасность пешеходов, администрация города продолжает установку направляющих ограждений рядом с пешеходными переходами. Особое внимание уделяется местам концентрации ДТП и участкам вблизи учреждений социальной сферы. В этом году перильные ограждения уже установлены по 22 адресам, еще четыре участка находятся в работе. Места их расположения определены совместно с ГИБДД, - сообщили в пресс-службе мэрии.

В администрации уточнили, что работы уже завершены около 16 школ и детских садов на пересечении улиц Алтайской и Тверской, Тверской и Лебедева, Тверской и Никитина, Лебедева и Л. Толстого, Баумана и Энтузиастов, на ул. Никитина, 26, Киевской, 111Б, Хмельницкого, 40, М. Горького, 55, Сибирской, 102, Асиновской, 3, ул. 5-й Армии, 20 и 24, Профсоюзной, 22, Б. Подгорной, 159а и Смирнова, 1б.

Кроме того, отработаны места концентрации дорожно-транспортных происшествий на пересечении ул. Енисейской и пр. Комсомольского, Водяной и Бердской, Учебной и пр. Ленина, ул. Учебной и Белинского. Завершаются работы на пешеходных переходах у школ на ул. Алтайской, 120, Гагарина, 56 в Лоскутово, а также на пересечениях ул. Сибирской и Л. Толстого, пр. Кирова и ул. Кузнецова.

До конца года подрядчик профильного департамента администрации смонтирует безопасные ограждения, не позволяющие пешеходам переходить дорогу в неположенных местах, еще по 11 адресам: например, на пересечении ул. Елизаровых и пр. Кирова, на ул. Усова и Белинского, Сибирской и Киевской, Герцена и Киевской. Работы выполняются в рамках реализации городской программы обеспечения безопасности дорожного движения.