Прогноз погоды на 13 ноября: на севере Томской области ночью до 15 градусов мороза

Ноябрь в Томске входит в свои холодные права: снег и морозы Фото: из открытых источников

В прогнозе погоды и состояния окружающей среды по Томской области и г. Томску Томского ЦГМС – филиала ФГБУ «Западно – Сибирское УГМС» от 12 ноября предупреждения о неблагоприятных метеорологических явлениях не поступали.

По Томской области и г. Томску ожидается: облачно с прояснениями. В отдельных районах небольшой, по востоку умеренный снег, местами гололедные явления.

Ветер юго-западный 4-9 м/с, местами порывы до 14 м/с.

Температура ночью –3…–8°С, по северу –10…–15°С. Температура днем –1…–6°С, по северу до –12°С.

На дорогах местами гололедица.