В Томской области один местный житель города Асино зарезал другого в бане

Нож - очень популярное орудие убийства на планете Земля Фото: из открытых источников

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Томской области по факту обнаружения тела мужчины с признаками насильственной смерти в г. Асино возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ (убийство), сообщает сайт ведомства.

По предварительным данным, 10 ноября 2020 года в вечернее время в бане, расположенной на придомовой территории частного жилого дома в г. Асино, было обнаружено тело 27-летнего мужчины с признаками насильственной смерти – ножевыми ранениями тела.

По подозрению в совершении данного преступления задержан 26-летний житель г. Асино, который дал признательные показания.

Задержанному предъявлено обвинение, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Произведен осмотр места происшествия, назначена судебная медицинская экспертиза, допрашиваются свидетели. Расследование уголовного дела продолжается.