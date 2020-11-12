За три года выпускники Томского Политеха создали более 40 компаний после защиты дипломов в виде стартапа

Некоторые выпускники Томского Политеха создают собственные стартапы вместо защиты дипломов Фото: из открытых источников

Программы по поддержке проектов студентов-предпринимателей и формат защиты дипломных работ в виде стартапа обсудили ректоры и выпускники российских вузов на форуме Агентства стратегических инициатив (АСИ) «Сильные идеи для нового времени». Об опыте Томского политехнического университета на форуме рассказал врио ректора вуза Андрей Яковлев, сообщает сайт ТПУ.

Томский политех – один из первых вузов в России, где появилась практика защиты выпускных квалификационных работ в виде стартапа. Первыми в таком формате в 2017 году защитились десять магистрантов, учившихся по программе «Предпринимательство в инновационной деятельности» в Школе инженерного предпринимательства ТПУ. Затем такая возможность появилась у студентов всех инженерных школ ТПУ.

За три года выпускники защитили более 100 реальных стартап-проектов, создали более 40 компаний, привлекли более 50 млн рублей инвестиций из разных источников.

– Программы «Стартап как диплом» в университетах – это прекрасная возможность попробовать свои силы в таком необычном формате защитить свой диплом. Для студентов это, вне всякого сомнения, рисковое дело, потому что в предпринимательстве гораздо больше неуспехов, чем побед. В этом смысле начать свое первое дело в университете, даже если оно не будет масштабным и где-то будут сложности, очень ценный опыт, – подчеркнул на форуме министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.

Подготовка к защитам 2021 года стартовала в ТПУ уже в сентябре. В этом году ТПУ запустил университетский акселератор Startup Industry. Он позволяет с начала учебного года приступить к более детальной проработке своего проекта через образовательные мероприятия, сессии с экспертами и менторами, отдельные консультационные мероприятия.

В 2020 году в качестве бизнес-проектов студенты представили на защитах, например, инкубатор для новорожденных, онлайн-кассу, вендинговый аппарат с товарами первой необходимости, производство ЗОЖ-водорослей, робота-толкателя кормов, робота-бармена и многое другое.