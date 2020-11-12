В столкновении иномарок в Томске пострадала девушка-пассажир, которая доставлена в медучреждение

Вежливость на дороге - залог безаварийной езды Фото: из открытых источников

Около 23 часов 30 минут 11 ноября на нерегулируемом пересечении улицы Войкова и переулка Заозерного в Томске, произошло столкновение автомобилей Hyundai Solaris и ВАЗ-2114, сообщает пресс-служба областного управления полиции.

По предварительной информации, 24-летний водитель иномарки, выполняя левый поворот, не предоставил преимущества в движении встречному отечественному автомобилю.

В результате происшествия 19-летняя девушка-пассажир автомобиля ВАЗ с травмами доставлена в больницу.

Требуется помощь очевидцев ДТП: просьба обращаться по адресу: город Томск, Иркутский тракт, 198/1, кабинет 310, телефон 8 (3822) 795-300.