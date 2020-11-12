В Томской области задержан владелец подпольных интернет-казино, которые приносили ему немалый доход

Когда игровые зоны далеко, а играть хочется, люди идут в подпольные казино Фото: из открытых источников

Сотрудниками Следственного комитета РФ по Томской области на основании материалов региональных УЭБиПК УМВД и УФСБ возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 171.2 УК РФ (незаконные организация и проведение азартных игр), сообщает сайт ведомства.

По предварительным данным, в период с 2018 года по октябрь 2020 года житель ЗАТО г. Северск Томской области незаконно организовал и проводил азартные игры с использованием игрового оборудования вне игорной зоны с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в помещениях, расположенных в Северске и Томске, с извлечением дохода в особо крупном размере.

По оценкам специалистов, ежегодный доход обвиняемого от преступной деятельности составлял порядка 50 миллионов рублей.

Из указанных помещений сотрудниками полиции были изъяты 26 игровых автоматов, одна рулетка, три стола для проведения карточной игры «покер» и 58 единиц игровой техники.

Организатор проведения азартных игр, задержан, ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 171.2 УК РФ, и по ходатайству следователя судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается.