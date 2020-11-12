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Спорт

Юные томичи из ДЮСШ единоборств завоевали «бронзу» на Всероссийских соревнованиях по самбо

Томский спорт достойно представили Магамед Халаев и Кирилл Антипин
Игорь ТюринИгорь Тюрин
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Томские юноши-самбисты из ДЮСШ отстояли спортивную честь региона

Томские юноши-самбисты из ДЮСШ отстояли спортивную честь региона

Фото: из открытых источников

С 10 по 11 ноября в Новосибирске прошли Всероссийские соревнования по самбо «Сибирский богатырь», сообщает сайт мэрии Томска.

Спортсмены из 18 регионов страны вышли на ковер сибирской академии самбо, чтобы помериться силами и показать свое мастерство. Традиционное мероприятие для сибирского региона прошло в условиях строжайших соблюдений мер, направленных на уменьшение рисков распространения коронавирусной инфекции.

Томск достойно представили спортсмены муниципальной спортшколы единоборств, воспитанники тренера Анатолия Попова Магамед Халаев и Кирилл Антипин стали бронзовыми призерами.