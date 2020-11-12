Вместе в цифровое будущее: томских журналистов и блогеров приглашают к участию в конкурсе

Принять участие в конкурсе могут журналисты и блогеры, рассказывающие об ИТ-сфере. Фото: из открытых источников

«Ростелеком» и Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций объявили о старте ежегодного конкурса «Вместе в цифровое будущее». Участвовать могут региональные журналисты и блогеры, рассказывающие о новых технологиях, инновационных проектах и цифровых трендах в ИТ-сфере и телекоммуникациях, сообщает пресс-служба департамента внешних коммуникаций МРФ «Сибирь».

– Журналисты и блогеры помогают нам рассказывать о телекоме, ИТ-сфере и нормативном регулировании отраслей, которые курирует Минцифры России, а также о реализации нацпроекта “Цифровая экономика”. Ведь это так важно, объяснить всем гражданам нашей страны, как на их жизнь повлияет внедрение новых технологий, – сказала пресс-секретарь Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Анна Ахмадиева.

На конкурс принимаются материалы, опубликованные с 1 апреля 2020 года по 31 марта 2021 включительно. Принять участие можно в четырех номинациях: печатная пресса, радио и телевидение, интернет-СМИ, социальные медиа. Кроме того, представлены еще две специальные номинации: «Кибербезопасность» и «Цифровой регион».

В этом году конкурсу «Вместе в цифровое будущее» исполняется десять лет. Победители смогут посетить Сахалин, который активно развивается как цифровой регион.

Добавим, что конкурс пройдет в два этапа: региональный и федеральный. Итоги первого будут подведены в мае, а второго – в июне 2021 года.