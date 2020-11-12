ТГУ стал одним из лидеров нового предметного рейтинга университетов мира

Томский государственный университет – в числе лидеров российских и мировых вузов. Фото: из открытых источников

По результатам мирового предметного рейтинга университетов на ноябрь 2020 года, которые были опубликованы агентством RUR (Round University Ranking), ТГУ в числе лидеров по всем четырем предметным областям – науках о жизни, а также медицинских, технических и естественных науках, сообщает пресс-служба вуза.

Отмечается, что Томский государственный университет вошел в число лучших российских высших учебных заведений. По медицинским наукам ТГУ занял 7-е место в РФ и 407-е в мире. В категории «Науки о жизни» – на 4-м месте в России и на 253-м в общем рейтинге. Также лидирующие позиции ТГУ сохранил и в области технических наук – 168-е в мире , 4-е в России, и в естественных науках – 151-е в мире, 3-е в стране.

Всего в рейтинге представлены 829 университетов из 72 стран, среди них 194 – российские. Вузы оценивались по 20 показателям.

Агентство RUR было основано в 2013 году и находится в Москве. Компания ежегодно составляет мировые рейтинги университетов общего и профильного характера.