121 житель Томской области выздоровел от COVID-19 за минувшие сутки

Еще 121 житель Томской области выздоровел от новой коронавирусной инфекции. Фото: из открытых источников

За минувшие сутки контрольные ПЦР- тесты подтвердили выздоровление от коронавирусной инфекции еще 121 жителя Томской области. Общее число выздоровевших теперь составляет 9 459, - сообщил в своей ежедневной сводке региональный оперштаб. Ранее сообщалось, что сегодня в Томской области было выявлено 212 новых случаев заболевания.

– Среди новых заболевших у 51-го человека инфекция протекает бессимптомно, у 130-ти имеются признаки ОРВИ, у 31-го диагностирована пневмония, - также говорится в сообщении.

По данным оперштаба, в коечном фонде, развернутом в регионе для лечения коронавирусных больных, свободно на текущий момент 35% мест. В обсерваторах под Томском находятся 33 человека.

Коэффициент распространения инфекции равен 1,03.

Напомним, значение данного показателя ниже единицы является одним из ключевых условий снятия ограничений, введенных режимом повышенной готовности. Добавим, данный режим, по решению губернатора, действует в нашем регионе до 1 декабря включительно.