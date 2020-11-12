Коронавирус в Томске: +212 новых случаев заражения

В Томской области выявлено еще 212 случаев заболевания COVID-19. Фото: из открытых источников

Сегодня, 12 ноября, в Томской области выявлено 212 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Такая информация появилась на сайте стопкоронавирус.рф. Таким образом, сейчас в регионе 14 777 подтвержденных случаев.

За последние сутки в стране выявлено 21 608 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 85 регионах, из них 5 571 (25,8%) – активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни; 439 пациентов скончались, 18 811 человек выздоровели.

Всего с начала пандемии в России заболели 1 858 568 человек, 32 032 скончались, 1 388 168 выздоровели.