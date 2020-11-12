В Томской области сохраняется рост производства пищевых продуктов

В Томской области увеличилось производство растительного масла, молочных продуктов, печенья и мяса. Фото: из открытых источников

Индекс производства пищевых продуктов в Томской области за девять месяцев 2020 года составил 104%, что говорит о продолжающемся росте, сообщает пресс-служба администрации Томской области.

Отмечается, что существенно увеличилось производство растительного масла (+68,6%), а также сметаны (+42,1%), сливок (+40,7%), говядины (+17,5%), печенья (+16%) и свинины (+12,4%).

– На крупных молокоперерабатывающих предприятиях ежегодно появляются два-три вида новой продукции, – отметил заместитель губернатора Томской области Андрей Кнорр. – В этом году компания «Деревенское молочко» стала выпускать три сорта полутвердых сыров, «Томское молоко» производит качественные творожные сыры. Переход на глубокие технологические процессы в пищевой промышленности мы поддерживаем, компенсируя часть затрат на покупку оборудования.

По прогнозам специалистов, объем производства в этой отрасли в 2020 году к уровню предыдущего увеличится на 20%. Ожидается, что это произойдет благодаря выходу на полную мощность по переработке мяса и начала поставок свинины во Вьетнам в «Сибагро», а также производству рапсового масла на заводе «Сибирская олива».

Напомним, что в 2019 году объем производства пищевых продуктов в Томской области в сопоставимых ценах к 2018-му увеличился на 17,9% и составил 30,8 млрд рублей.