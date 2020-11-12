По проекту «Аренда за рубль» в Томске выставлены на торги семь деревянных домов

В рамках томской программы инвесторам переданы 33 деревянных дома и один каменный. Фото: из открытых источников

В ноябре 2020 года в рамках проекта «Аренда за рубль» администрация Томска проводит очередные торги на право льготной аренды исторических зданий с условием их восстановления.

Как сообщает пресс-служба мэрии, 13 ноября пройдут торги по 6 лотам. Это здания на ул. Шишкова, 6; ул. Никитина, 2а; ул. Центральная, 9; пер. Кононова, 4; ул. Советская, 93; ул. М. Горького, 30. Позднее, 23 ноября, состоятся еще одни торги – по объекту деревянного зодчества, расположенному на пр. Ленина, 23/1.

Напомним, что томский муниципальный проект «Аренда за рубль» работает в областном центре с сентября 2016 года. В его рамках инвесторам предлагается за свой счет и для себя отремонтировать старинные дома, взамен получив льготу по арендной плате. В их числе памятники федерального и регионального значения, а также один выявленный объект культурного наследия. Как отметили в мэрии, к проекту уже проявляют интерес инвесторы из других регионов.

С подробной информацией о зданиях, которые предлагаются в аренду «за рубль», можно ознакомиться на 3D портале Томска и на сайте «Муниципальные торги Томска» по ссылке.