ФК «Томь» обыграл «Енисей» на выезде со счетом 1:0

"Томь" обыграла "Енисей" и заняла предпоследнюю строчку таблицы ФНЛ. Фото: Из открытых источников

Вчера, 11 ноября, ФК «Томь» на выезде в Красноярске обыграл ФК «Енисей» со счетом 1:0. Матч прошел в рамках 21 тура Футбольной национальной лиги ("Олимп-ФНЛ"), - говорится на официальном сайте клуба.

Сообщается, что единственный гол на 82 минуте забил Олег Шалаев.

Уточняется, что в течение 10 матчей «Томь» трижды выиграла, три раза сыграла вничью и пять раз проиграла. Всего томская команда, под руководством Александра Кержакова, набрала 11 очков за сезон.

Благодаря победе томичи сумели выйти на предпоследнее место турнирной таблицы, набрав 14 очков.

Следующий матч ФК «Томь» пройдет 15 ноября в Томске против «Чертаново» на стадионе «Труд».