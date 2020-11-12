Житель Томской области получил два года за гибель ребенка, выпавшего за борт лодки

Житель Томской область получил два года колонии-поселения за нарушения управления судном, повлекшее смерть ребенка по неосторожности Фото: из открытых источников

Житель Томской области признан виновным за нарушение правил безопасности при управлении лодкой в состоянии алкогольного опьянения, повлекшие смерть по неосторожности несовершеннолетнего ребенка. Кожевниковский районный суд Томской области назначил ему наказание в виде 2 лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении, — сообщила в четверг пресс-служба Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СК РФ

Следственным судом установлено, что 22 мая 2020 года осужденный с сожительницей и ее тремя несовершеннолетними детьми на арендуемом маломерном судне приехали на туристическую базу на берегу реки Уень Томской области, стали выпивать. На следующий день утром они решили вернуться домой на том же судне. Пьяный сожитель не справился с управлением, лодку резко повернуло, в результате чего ребенок упал за борт судна и попал под винт работающего лодочного двигателя. Он получил многочисленные травмы не совместимые с жизнью и скончался в медицинском учреждении.

По данным предварительного следствия уточняется, что на лодке не было спасательных средств, кроме того, осужденный не имел удостоверения на право управления маломерным судном.