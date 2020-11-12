Оцифровались: в Томской области 115 учреждений образования внедрили новые технологии

В 2023 году свыше 300 школ, техникумов и колледжей региона обновят материально-техническую базу современным цифровым оборудованием. Фото: Из открытых источников

- За два года в рамках национального проекта «Образование» 106 школ и девять техникумов и колледжей Томской области создали условия для цифровой образовательной среды, - сообщила пресс-служба региона. - Учреждения приобрели более 220 интерактивных комплексов, почти 3,5 тысячи ноутбуков для школьников, еще 700 - для педагогов, а также 115 многофункциональных устройств. Таким образом, более 30 процентов томских школ, техникумов и колледжей за два года обновили материально-техническую базу в рамках регионального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование».

В обладминистрации уточнили, что расходы федерального и областного бюджетов на закупку оборудования превысили 245 млн рублей.

- «Цифровая образовательная среда - это не только набор нового оборудования, но и высокоскоростной интернет, широкий набор сервисов для интерактивного обучения, которые дополняют традиционные уроки и живое общение с учителем, - отметила начальник областного департамента общего образования Ирины Грабцевич.

Она добавила, что к концу 2021 года все общеобразовательные организации Томской области должны быть обеспечены доступом к высокоскоростной сети Интернет. В течение 2023 года еще более 300 школ, техникумов и колледжей обновят свою материально-техническую базу современным цифровым оборудованием.