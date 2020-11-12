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Ужесточить противоэпидемические меры в Томской области могут со следующей недели

Рекомендации оперштаба перейдут в разряд обязательных ограничений
Валерия ЗолотухинаВалерия Золотухина
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Для людей старше 65 лет режим самоизоляции из рекомендательного может стать обязательным.

Для людей старше 65 лет режим самоизоляции из рекомендательного может стать обязательным.

Фото: Из открытых источников

- Некоторые ограничительные меры, которые направлены на то, чтобы сдержать распространение коронавирусной инфекции, в регионе могут быть усилены, - сообщил журналистам Иван Деев, вице-губернатор по социальной политике. - В первую очередь это те, что действуют сейчас, но носят рекомендательный характер. Например, самоизоляция для людей старше 65 лет. Еще одна мера - перевод не менее 30 % сотрудников предприятий в Томске и области на удаленную работу. В июле, по данным портала "Работа в России", в режиме онлайн трудилось порядка 33 тыс. специалистов. Сейчас таких около 11 тыс. человек. Нередко руководство не переводит сотрудников на «удаленку» до тех пор, пока в коллективе не появится больной коронавирусом.

Зам. губернатора добавил, что оставаться дома региональный оперштаб пока рекомендует и тем, кто сделал тест на коронавирус - до получения результатов. Нужно решить с работодателем, будут ли они в это время трудиться в удаленном режиме, уйдут на больничный, возьмут отгулы или оформят отпуск.

- Если ситуация с заболеваемостью не изменится, рекомендуемые меры станут обязательными, - подчеркнул Иван Деев.